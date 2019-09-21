Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки вела открытие ЧМ по боксу и вернулась на финальные игры Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Российские боксеры завоевали три золотых медали на чемпионате мира в Екатеринбурге, но не смогли обогнать Узбекистан в общем медальном зачете. Финал масштабных соревнований состоялся в субботу в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Всего в него прошли 16 из 362 боксеров.

Первым от российской сборной на вечере бокса выступил капитан команды, бронзовый призер Олимпиады-2012 Андрей Замковой (категория до 69 кг). По решению судей он одержал победу над англичанином Пэтом Маккормаком. Затем крымчанин Глеб Бакши (до 75 килограмм) в эффектном стиле разобрался с филиппинцем Эумиром Марсьялем. Дагестанец Муслим Гаджимагомедов оказался сильнее Хулио Кастильо из Эквадора (до 91 кг).

Полпред Николай Цуканов пришел на бокс с сыном Фото: Марина Молдавская © URA.RU

По количеству золотых медалей со сборной России сравнялись спортсмены из Узбекистана — у них тоже три первых места, но они также взяли серебро и бронзу, а отечественная сборная — только бронзовую медаль.

К слову, у уроженцев Узбекистана была мощная поддержка в зале — их болельщики часто вели себя гораздо громче российских зрителей, хотя тех и было большинство. Это заметила и ведущая Тина Канделаки: «Обратите внимание на сборную Узбекистана — как болельщики поддерживают спортсменов. Екатеринбург, я тебя не слышу!»

Вечер единоборств по традиции собрал в зале политическую и бизнес-элиту. Губернатор Евгений Куйвашев смотрел поединки в компании главы Федерации бокса России Умара Кремлева. С ними в супер-вип зоне находились министр спорта России Павел Колобков, полпред президента в УрФО Николай Цуканов, глава РМК Игорь Алтушкин, владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Среди зрителей финалов также были мировые легенды спорта: уральский боксер Костя Цзю, член Международного зала боксерской славы, американец Эвандер Холифилд, лучший легковес 20 века Роберто Дуран из Панамы.

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Фото: Марина Молдавская © URA.RU