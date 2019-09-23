Осужденных пермяков решили наказать обязательными работами в полиции

Провинившихся жителей Перми отправят трудиться в полицию Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Жители Перми, наказанные по решению суда административными работами, пойдут трудиться в полицию и военкомат. Это следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.

«В соответствии со кодексом РФ об административных правонарушениях, ст 109.2 федерального закона №229 „Об исполнительном производстве“, администрация Перми постановляет утвердить перечень организаций, в которых лица отбывают обязательные работы», — говорится в документе. Всего в перечне содержатся 40 общественных организаций и учреждений, а также два отдела полиции (№4, №7) и военный комиссариат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми.

Как пояснили «URA.RU» в администрации города, в перечень включены организации, которые сами согласились принять осужденных за незначительные правонарушения граждан. «На основании ст 3.13 КоАП РФ обязательные работы назначаются судьей. Проект данного нормативного акта подготовлен впервые. Сейчас он проходит независимую антикоррупционную и общественную экспертизу», — уточнили в пресс-службе мэрии Перми.

Согласно документу, нарушившие закон пермяки будут заниматься благоустройством общественных территорий, вести земляные работы, ремонтировать дороги, мыть подъезды и осуществлять другую работу.