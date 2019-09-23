Пациенты пожаловались на вонь в больнице и грубость медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Посетителей центральной горбольницы в Чайковском (Пермский край), где угрожали забастовкой врачи «скорой», ужаснуло состояние медучреждения. Пользователи интернета поделились фотографиями в соцсетях. По их словам, речь идет о терапевтическом отделении больницы.

«Чайковский, терапевтическое отделение. 21 век. SOS. Главный врач! Кошмар, как можно лежать в таком отделении? Мало того, что стены обшарпанные — стоит вонь канализации еще и медсестры грубят пациентам. Где этика? В туалет страшно заходить — вонь нереальная, а бумага использованная как будто неделями не выносилась. Как тут тараканы не заведутся?» — указал авто фото.

Пермяки оставили комментарии к фотографиям. Некоторые из них отметили, что далеко не вся больница в таком ужасном состоянии. «На третьем и четвертом этажах ремонт есть», — написала Юлия Горланова. Наталья Мансурова пояснила, что работающие в больнице врачи и медперсонал, несмотря на плохое состояние отделения, «настоящие профи». В минздраве Прикамья обещали предоставить комментарий «в самое ближайшее время».

Ранее «URA.RU» писало, что врачи станции скорой помощи в Чайковском, подведомственные горбольнице, угрожали забастовкой из-за низких зарплат. В минздраве опровергали данную информацию. Жители Чайковского, недовольные работой главврача центральной горбольницы Александра Кожевникова, попросили губернатора Прикамья Максима Решетникова вмешаться в ситуацию. Они также опубликовали петицию с требование отправить Кожевникова в отставку.

Фото: «Черный список Чайковский», Вконтакте