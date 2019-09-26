После перехода Маргариты Павловой в Совет Федерации освободилась ставка омбудсмена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области идут согласования по кандидатуре будущего уполномоченного по правам человека в регионе. Должность вакантна с 26 сентября, после того как депутаты Заксобрания утвердили отставку омбдусмена Маргариты Павловой, которая стала сенатором от исполнительной власти.

«Есть те, кто уже изъявил желание стать омбудсменом. Это руководитель благотворительного фонда „Родная“ Наталья Баскова, председатель Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ, общественник Николай Дейнеко, депутат Заксобрания, эсер Ольга Мухометьярова, — рассказал „URA.RU“ собственный источник. — Катанэ уже даже слетал в Москву на консультации. Мухометьярова пока собирается в Москву. За нее просит депутат Госдумы Валерий Гартунг».

Источник также пояснил, что в списке кандидатов, который обсуждается в резиденции, Басковой, Дейнеко и Мухаметьяровой нет. Среди возможных претендентов — президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала» Наталья Коркина.

«Решать будет губернатор Текслер. И его требование, чтобы за будущим омбудсменом не тянулся скандальный шлейф. Не исключено, что будут смотреть кандидатуры в среде уважаемых юристов и адвокатов», — отметил источник.

Ранее в ЗСО «URA.RU» сообщили, что губернатор Алексей Текслер в течение двух месяцев внесет кандидатуру нового омбудсмена в Заксобрание. Претендентов будут также обсуждать в общественной палате региона. Кандидатура должна быть согласована с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.