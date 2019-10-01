Экс-участник «Уральских пельменей» и комик Галустян запустили новое шоу

Сергей Светлаков станет соведущим нового шоу на СТС Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков [с 2000 по 2009 год был участником команды «Уральские пельмени»] будут вести новое юмористическое шоу «Русские не смеются» на СТС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе телеканала.

«Возвращение дуэта Сергея Светлакова и Михаила Галустяна станет одним из самых долгожданных камбэков сезона», — приводит ТАСС сообщение телеканала. Комики не снимались дуэтом восемь лет.

В студии шоу артисты-любители будут пытаться рассмешить 250 зрителей, а последние должны будут как можно дольше оставаться серьезными. Они получат на счет 25 тысяч рублей, которые можно будет как приумножить, так и потерять. Четверо самых серьезных сыграют в эту же игру со Светлаковым и Галустяном. Также в студии будет находиться юморист Александр Незлобин, который будет поддерживать зрителей. Премьера запланирована на ноябрь этого года.