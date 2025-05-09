В Москве на Красной площади завершился парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военные колонны стартовали от Звенигородского шоссе и проследовали в направлении Баррикадной улицы. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира.
Во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади торжественным маршем прошли подразделения вооруженных сил союзных стран. Среди них были участники из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, перед трибунами прошли парадные расчеты вооруженных сил Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и Туркменистана. URA.RU вело онлайн-трансляцию мероприятия.
В ряде регионов России торжественные мероприятия стартовали, когда в Москве была еще глубокая ночь. Торжественное мероприятия в Петропавловске-Камчатском, например, началось в 10.00 по местному времени (01.00 МСК). По центральной площади города прошли парадные расчеты военнослужащих. А житель Хабаровска во время праздничного мероприятия воссоздал легендарное фото «Знамя над Рейхстагом». Как отметили 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в России — в материале URA.RU.
Петропавловск-Камчатский
В Петропавловске-Камчатском состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие стартовало в 10:00 по местному времени (01:00 МСК). По центральной площади города прошли парадные расчеты военнослужащих. В параде приняли участие военнослужащие Российской Федерации, представляющие разные воинские подразделения, а также кадетские формирования, пишут «Известия». С приветственным словом к участникам мероприятия выступил командующий войсками и силами на северо-востоке страны вице-адмирал Александр Юлдашев. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также адресовал поздравления жителям региона по случаю Дня Победы.
Владивосток
В нынешнем году, впервые за два года, горожанам вновь предоставили возможность пронести портреты героев по центральным улицам, отдавая дань памяти тем, кто пожертвовал своей юностью ради победы в кровопролитных сражениях. В военном параде также произошли изменения: вслед за военной техникой и оркестром по площади прошел строй кинологов вместе со служебными собаками.
В параде, прошедшем во Владивостоке, приняли участие порядка 1,9 тысячи человек. В состав механизированной колонны вошло свыше 50 единиц как современной, так и исторической военной техники. Среди них были танки Т-34-76, Т-34-85 и Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82А, многофункциональный комплекс «Гранат-4», а также гаубицы Д-30. Торжественное шествие открыло выступление роты барабанщиков из филиала Нахимовского военно-морского училища.
Хабаровск
В Хабаровске на площади Ленина в рамках парада в пеших колоннах прошли свыше 3 тысяч человек: ветераны СВО, военнослужащие, сотрудники МЧС, сотрудники МВД, курсанты, юнармейцы и студенты. В мероприятии приняли участие более 140 единиц вооружения, военной и специализированной техники. В этом году мероприятие стало по-настоящему масштабным, так как кроме пеших расчетов и техники в конце можно было насладиться концертом.
Знамя над Рейхстагом
В ходе шествия «Бессмертного полка» в Хабаровске один из участников воспроизвел знаменитый снимок «Знамя над Рейхстагом». Мужчина, облаченный в форму Красной армии периода Великой Отечественной войны, прошел по улице под одобрительные возгласы «Ура!», которыми его встречали горожане.
Иркутск
В Иркутске праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали в 11 часов утра по местному времени (06:00 мск) на площади имени графа Сперанского. Здесь состоялось торжественное прохождение парадных подразделений Иркутского территориального гарнизона. В шествии приняли участие как ретро-техника, так и современные образцы вооружения Российской армии. Кроме того, впервые с 2020 года по центральным улицам города прошло шествие «Бессмертного полка». Памятную акцию в Иркутске решили провести не только на суше, но и на воде. Telegram-канал Babr Mash сообщает, что жители города с портретами своих героев сплавились по Ангаре на сапах.
Улан-Удэ
В Улан-Удэ по центральной площади торжественным маршем прошли свыше 1,5 тысячи военнослужащих. Мероприятие включало две основные части: прохождение 27 пеших парадных колонн, а также демонстрацию более 35 образцов военной техники.
Выступления всадников на лошадях стали одним из наиболее заметных моментов праздничных мероприятий. В годы Великой Отечественной войны кавалерийские подразделения сохраняли значимость, несмотря на активное внедрение механизированных войск.
По случаю юбилейной даты, сообщает городская администрация Улан-Удэ, ее представители, а также солисты Центра культуры и досуга, учащиеся детских школ искусств, военнослужащие, ветеранские хоровые коллективы, юнармейцы и кадеты объединились у памятных мест города для совместного исполнения знаменитой песни «День Победы».
Кроме того, по Улан-Удэ, сообщает мэрия, впервые проехал трамвай-инсталляция «Победа». Среди его пассажиров оказались артисты, которые исполняли песни военных лет.
В ХМАО в параде Победы приняли участие служебные собаки
В Нижневартовске (ХМАО) в параде Победы приняли участие кинологи с четвероногими питомцами. Впервые за всю историю проведения шествий в городе животные прошли в одной колонне с солдатами.
«В Нижневартовске в параде Победы собаки принимают участие впервые», — рассказала URA.RU представитель федерации кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства по ХМАО Надежда Трифонова. Торжественно прошли по центральным улицам питомцы из нескольких городских кинологических клубов.
Авиация впервые за 10 лет появилась в воздухе на Параде Победы в Кургане
В Кургане на Параде Победы впервые за 10 лет авиация взмыла в воздух на Параде Победы. Также прошла боевая техника, включая бронемашины БМП-3 и БМД-4, передает корреспондент URA.RU.
«На площади Ленина после прохождения воинских колонн и сотрудников силовых структур на парад вышла боевая техника. В воздухе взмыла авиатехника ДОСААФ — самолеты ЯК-18Т, АН-2 и вертолет МИ-2», — передает корреспондент.
Тюменцы проплыли по Туре с портретами фронтовиков
Представители тюменского сообщества моржей проплыли по Туре с портретами предков-фронтовиков и флагами. Об этом с набережной рассказал журналист URA.RU.
«Стартовали с пустыми руками с левого берега. На середине пути им с лодки выдали портреты и флаги. Финиш состоялся у Конторы Пароходства», — сообщает корреспондент агентства.
В райцентрах ЯНАО на Параде заметили оленей
В Яр-Сале Ямальского района ЯНАО прошел масштабный парад ретро-техники. Второй год подряд в состав транспортной колонны входят оленьи упряжки, сообщил глава администрации района Андрей Кугаевский.
Задачей оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны была доставка грузов на передовую, в том числе продовольствия, оружия и снарядов, они также вытаскивали сбитые самолеты. В состав батальонов вошли оленеводы — коренные жители ЯНАО, НАО и республики Коми. Всего с помощью оленей с линии фронта и из глубокого тыла противника было вывезено 10,142 тысячи раненых солдат. Оленные батальоны перевезли к переднему краю восемь тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов.
Челябинский губернатор прошел в Бессмертному полку с портретом деда
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной прошли в шествии «Бессмертный полк» с портретами воевавших родственников. Как передает корреспондент, супруги несли портреты своих дедов.
Дед губернатора — Анатолий Михайлович Зотов воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, освобождал Ленинград от блокады. Был призван в 18 лет, был тяжело ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». Удостоен ордена Отечественной войны.
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге возглавили губернатор региона и полпред
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и врио губернатора Денис Паслер возглавили «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Это произошло сразу после парада Победы, передает корреспондент URA.RU.
У Паслера в руках портрет прадеда Михаила Рагозина. Михаил Григорьевич ушел на фронт в 1942 году, будучи отцом десятерых детей. Ему было уже почти 50 лет. Воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку — наводчиком.
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