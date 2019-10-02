Юрий Лымарь назначен начальником ГУФСИН России по Пермскому краю Фото: сайт УФСИН по Псковской области

новость из сюжета В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

Новым начальником ГУФСИН России по Пермскому краю назначен Юрий Лымарь, который до этого занимал аналогичную должность в Псковской области. Соответствующий указ 30 сентября подписал президент России Владмир Путин.

«Назначить полковника внутренней службы Лымаря Юрия Анатольевича — начальником главного управления федеральной службы исполнения наказания по Пермскому краю», — сказано в документе. До этого десять лет Лымарь возглавлял УФСИН России по Псковской области.

Лымарь также является учредителем Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», а с 2007 по 2009 год был председателем ликвидационной комиссии соликамской колонии УТ-389/9 (Пермский край), которая была реорганизована в ФКУ ИК-9.

«URA.RU» рассказывало, что именно в соликамской колонии № 9 произошел скандал с избиением и изнасилованием осужденного. В исправительное учреждение прибыли сотрудники центрального аппарата ФСИН. На время проверки отстранен от занимаемой должности замначальника колонии подполковник Сергей Пантелеев.

Прежний руководитель Прикамского ГУФСИН Владимир Андреев, проработав в должности около года, оставил пост по собственной инициативе в начале 2019 года.