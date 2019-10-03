Путин велел переселить Госдуму

Причины и сроки переезда в документе не уточняются
Госдума и работники аппарата нижней палаты парламента временно переезжают в здание Дома союзов на Большой Дмитровке. Такое распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Управлению делами президента Российской Федерации обеспечить временное размещение Государственной думы <…> в здании по адресу город Москва, улица Большая Дмитровка», — говорится в документе. Также в это здание временно переедут подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управделами президента организаций, передает RT. Причины и сроки переезда в документе не указаны.