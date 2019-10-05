Губернатор Текслер предложил зарабатывать по три млрд рублей на пиве

Алексей Текслер (в центре) впервые отстоял интересы региона в Совете Федерации Фото: пресс-служба Совета Федерации

Бюджет Челябинской области глава региона Алексей Текслер предложил пополнять за счет продажи пива. С этой идеей губернатор выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Текслер предложил переформатировать механизм зачисления доходов от продажи пива в региональные бюджеты, сообщили в пресс-службе главы региона. Он отметил, что в данный момент акцизы с продажи пенного напитка зачисляются в бюджеты тех регионов, где он производится, но оптимальным вариантом будет зачислять их в казну там, где он продается.

«Изменение принципа и зачисление акцизов пропорционально численности взрослого населения в казну тех регионов, где алкоголь был приобретен, позволит увеличить наполняемость бюджетов. В случае Челябинской области объем дополнительного финансирования может составить более 3 млрд рублей», — отметил Текслер.

Глава регионального минфина Андрей Пшеницын, участвовавший в парламентских слушаниях, заявил, что бюджетные интересы региона отстаиваются впервые. «Алексей Леонидович предложил по-новому распределять акцизы на пиво. Многие регионы получат дополнительные бюджетные вливания». — отметил чиновник. по его словам, предложение вызвало одобрение у присутствовавших.