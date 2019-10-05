Скандальная православная активистка из Екатеринбурга избежит наказания за незаконный митинг

Оксана Иванова выразила надежду, что дело закрыто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело, заведенное на православную активистку Оксану Иванову, может быть закрыто. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказала сама Иванова.

«Слухи такие до меня доходят, но документов я еще не видела. Но, по крайней мере, появилась надежда», — заявила Иванова. В ответе на вопрос о том, кто оповестил ее об этом событии, Иванова сослалась на «хорошего человека». Подтвердить информацию о закрытии дела Оксаны Ивановой в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области не смогли, пообещав дать точный ответ в понедельник.

Лидера екатеринбургских православных активистов обвиняют в организации несанкционированного митинга. 29 августа Иванову задержала полиция после того, как она устроила акцию протеста против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Позже женщине пришла повестка в суд.

Как отметила Иванова в разговоре с журналистом «URA.RU», Покрас Лампас поддержал ее в зале суда. За это она хотела поблагодарить его лично, когда он приехал в Екатеринбург восстановить работу, на этот раз без креста.