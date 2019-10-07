В РПЦ объяснили, какой аборт не считается грехом

Если существует угроза жизни беременной матери, аборт нельзя считать грехом. Такое мнение высказал представитель Русской православной церкви (РПЦ), заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В качестве пояснения представитель РПЦ привел отрывок из документа «Основы социальной концепции русской православной церкви», принятого в 2000 году. «В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
При этом женщина, которая сделала аборт при таких обстоятельствах, должна исполнять «личные покаянные молитвенные правила». Эти правила для нее определяет священник, принимающих исповедь.
Объяснение Кипшидзе стало ответом протоиерею Димитрию Смирнову, который назвал русских «народом-убийцей», отвечая на вопрос, является ли аборт грехом в случае медицинских противопоказаний. Позже в РПЦ объяснили заявление протоиерея, уточняет «Национальная служба новостей».