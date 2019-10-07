Пермяки больше года переплачивали за тепло около 5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство тарифного регулирования Пермского края снизило тариф за тепло ООО «Пермская сетевая компания» (ООО «ПСК») на период с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года. Это стало следствием исполнения решений Пермского краевого суда и апелляционных определений Верховного суда России.

«Так, например, если ранее один из тарифов на тепло с 01.10.2017 по 30.06.2018 составлял 1799 руб. 10 коп, то теперь он утвержден в размере 1707 руб. 42 коп. (снижение составило около 5%)», — написал у себя на странице в Facebook юрист Виталий Степанов. Он утверждает, что теперь потребители и управляющие организации получили право требовать перерасчет за весь спорный период.

«Пермская сетевая компания обязана сделать потребителям автоматический перерасчет в следующем месяце, но никто не препятствует для ускорения процесса сразу обратиться к ней с досудебной претензией. И еще раз напомню, что текущие тарифы ПСК 2019 года пока никем не оспорены», — сообщил председатель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин.

По данным агентства, сейчас большая часть пермяков платит за тепло по тарифу ООО «ПСК» и лишь 18% жителей города — по тарифу ПАО «Т Плюс» филиала «Пермский».