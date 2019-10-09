Сотрудников больницы не пускают в кабинеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми в Стоматологической больнице ПГМУ из-за проверки Росздравнадзора оказалась парализована работа врачей. Администрация клиники выставила охрану у операционных и перевязочных, запретив пускать туда медиков.

Информация об этом появилась в сообществе «Альянс Врачей Пермского края» во «ВКонтакте». «Все двери закрыты на ключ! Работа остановлена», — говорится в публикации. К посту приложено видео, на котором сотрудница больницы ходит по коридорам и спрашивает у охранников, почему они не пускают врачей в кабинеты. Некоторые из них отвечают, что делают это «для комиссии» и «чтобы посторонние не ходили».

В больнице «URA.RU» не ответили на вопрос, зачем была выставлена охрана. Однако заметили, что по окончании проверки Росздравнадзора работа была восстановлена: «Это было с утра, но сейчас проверка ушла, все работает».