В уральском городе, где сняли главу за срыв отопительного сезона, вновь остыли батареи

Власти обещают решить проблему в ближайшее время Фото: URA.RU © URA.RU

Жители города Карталы в Челябинской области, где после срыва отопительного сезона уволился и. о. главы района Сергей Ломовцев, вновь жалуются на остывшие радиаторы. Об этом они сообщили журналистам и в соцсетях.

«На фоне похолодания уже нет сил терпеть. Был скандал, губернатор разбирался — а батареи в квартирах то потеплеют, то опять холодные», — сказала «URA.RU» по телефону читательница.

Схожие проблемы описывают пользователи паблика «Подслушано в Карталы» в социальной сети «ВКонтакте». «Почему парковая и центральная котельная не выключают отопление, а котельная, которая отапливает улицу Юбилейную, ежедневно его отключает? — возмущается Любовь Намятова. — Батареи целый день холодные, и до двух часов ночи холодные. К утру еле тёплые, и тут же отключают отопление. До каких пор будет продолжаться отопление по температурному режиму для улицы?» Михаил Осминин уточняет: «Центральная котельная так же работает — то отключат, то включат. Так напишите Текслеру (губернатору Алексею Текслеру — ред.), чего ждать-то?»

«С управляющими и теплоснабжающими организациями проведена работа. В ближайшее время будут запущены дополнительные насосы, давление в системе и температура теплоносителя будут повышены», — сказала «URA.RU» врио главы района Галина Синтяева.

Карталинский район стал эпицентром коммунального скандала, когда глава региона из-за срыва начала отопительного сезона отозвал из отпуска врио главы Сергея Ломовцева. Депутаты проигнорировали мнение областных властей и лишь со второй попытки сменили его на Галину Синтяеву. Ломовцев вернулся на должность заместителя главы района по ЖКХ.