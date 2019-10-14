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Прокуратура ХМАО вмешается в дело полицейского, обвиняемого в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
В прокуратуре ХМАО считают, что обвиняемый должен находиться под арестомФото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокуратура ХМАО собирается опротестовать решение окружного суда об освобождении из-под стражи сургутского полицейского, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки и распространении детской порнографии. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Прокуратура не согласна с решением суда об изменении меры пресечения по этому уголовному делу и в ближайшее время намерена его обжаловать», — об этом «URA.RU» сообщил инсайдер. Он также добавил, что в надзорном ведомстве считают, что обвиняемый на время следствия должен находиться под арестом. «Фигурант уголовного дела находился под стражей в течение месяца по решению Сургутского городского суда, до тех пор пока оно не было изменено в апелляционной инстанции», — резюмировал источник. В пресс-службе прокуратуры ХМАО пообещали прокомментировать эту ситуацию журналисту агентства позднее.

Ранее «URA.RU» сообщало о расследовании уголовного дела в отношении сотрудника полиции Сургута, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Вдобавок он еще и распространил фотографии жертвы среди своих знакомых. После того, как об этих фактах стало известно, мужчина был уволен из правоохранительных органов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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