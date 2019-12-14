Билан рассказал, с кем напился перед выступлением в Самаре

Дима Билан рассказал, что выпил больше, чем следовало Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Певец Дима Билан рассказал, почему оказался в нетрезвом виде во время выступления на дне города в Самаре. По словам певца, в один момент не смог противостоять алкоголю.

Билан признался, что история началась после того, как он выпил с хозяином самарского отеля, в котором он разместился. По словам Билана, у хозяина было плохое настроение, поэтому он решил поддержать его разговором. Затем Билан пошел в гримерку, где ему пришлось пообщаться с другими людьми, среди которых было много известных личностей и политиков.

«Потом был эффект „Встань из-за стола“. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил», — добавил певец в интервью ведущей YouTube-канала «А поговорить?». Билан отметил, что хотел «провалиться сквозь землю», когда посмотрел видео со своего концерта. В то же время исполнитель рассказал, что на самой сцене ощущал себя «героем комиксов». После прилета в Москву певец сразу же принес извинения перед своими самарскими поклонниками.

Сам случай произошел в сентябре, когда в Самаре отмечали день города. Посетители праздничного концерта обрушились на певца с критикой за «неадекватное поведение» на сцене. В соцсетях жители Самары писали, что вместо пения Билан издавал непонятные звуки, пел мимо фонограммы и показывал непристойные жесты, напоминает агентство Nation News. Позже более 500 человек выступили с петицией, в которой потребовали от артиста публичных извинений. Билан признал свою ошибку и в качестве извинений провел в Самаре сольный концерт, собрал пожертвования и подарил городу инклюзивную детскую площадку, передает телеканал 360.