Зеленский назначил главу Одесской ОВА после увольнения мэра за якобы связи с РФ

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак назначен новым начальником Одесской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщили журналисты украинского телеканала ТСН. По их данным, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении. Решение принято 15 октября.
В эфире телемарафона пояснили, что Лысак известен активным участием в боевых действиях с начала конфликта с Россией. В марте 2022 года ему было присвоено звание бригадного генерала. Сейчас Лысак покидает пост председателя Днепропетровской областной администрации, который он занимал с февраля 2023 года. Место украинского чиновник должен занять его первый заместитель Владислав Гайваненко.
Ранее скандал, связанный с наличием у мэра Одессы Геннадия Труханова якобы российского гражданства, получил развитие: киевские власти, стремившиеся отстранить его от выполнения служебных обязанностей, распорядились о его отставке в связи с выявленными обстоятельствами. В ходе телемарафона было официально объявлено, что, согласно указу, подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским, Труханов утратил гражданство Украины, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.