Зеленский назначил главу Одесской ОВА после увольнения мэра за якобы связи с РФ

Глава Днепропетровской области Лысак назначен начальником Одесской ОВА
Лысак стал главой Одесской ОВА
Лысак стал главой Одесской ОВА

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак назначен новым начальником Одесской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщили журналисты украинского телеканала ТСН. По их данным, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении. Решение принято 15 октября.

В эфире телемарафона пояснили, что Лысак известен активным участием в боевых действиях с начала конфликта с Россией. В марте 2022 года ему было присвоено звание бригадного генерала. Сейчас Лысак покидает пост председателя Днепропетровской областной администрации, который он занимал с февраля 2023 года. Место украинского чиновник должен занять его первый заместитель Владислав Гайваненко.

Ранее скандал, связанный с наличием у мэра Одессы Геннадия Труханова якобы российского гражданства, получил развитие: киевские власти, стремившиеся отстранить его от выполнения служебных обязанностей, распорядились о его отставке в связи с выявленными обстоятельствами. В ходе телемарафона было официально объявлено, что, согласно указу, подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским, Труханов утратил гражданство Украины, передает «Царьград».

