Вассерман заступился за редакторов «Поле чудес» из-за ошибки в слове «монпасье»

Анатолий Вассерман объяснил, почему в слове «монпасье„нет ошибки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Публицист Анатолий Вассерман заявил, что редакторы программы капитал-шоу «Поле чудес», которые придумывают задания для игроков, имели право загадать слово «монпасье» без второй буквы «н». Он отметил, что в этом нет большой орфографической ошибки.

Речь идет о выпуске программы 13 декабря, в котором ведущий Леонид Якубович дал задание: назвать вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет. Правильный ответ — «монпансье». Игрок назвал это слово, но на табло оно открылось без второй буквы «н». На ошибку никто в студии не обратил внимания. Впрочем, Вассерман считает, что не стоит раздувать из-за этого скандал. «Я слышал о том, что был найден буквально музейный экспонат — коробка монпансье, выпущенная еще в ХIХ веке, на которой написано точно так же, как и на „Поле чудес“ — „монпасье“. Соответственно, организаторы игры имеют право загадать именно такое слово. Было ли это сознательным действием с их стороны или они ошиблись, я не знаю. В любом случае — право на такое написание у них есть», — заявил публицист в разговоре с «Федеральным агентством новостей».

Вассерман предположил, что безграмотность в СМИ можно истребить только одним способом: не экономить на штате корректоров.

Ранее ведущий шоу Якубович отметил, что словарь иностранных языков за 1962 год предполагает именно такое написание слова «монпасье».