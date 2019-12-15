Спикер Госдумы Володин назвал угрозой призыв объявить Курилы частью Японии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией. Заявление опубликовано на сайте нижней палаты парламента.
«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов», — сказал Володин, отметив, что такие высказывания подрывают доверие государств друг к другу.
Ранее, как напоминает RT, Кадзуо Сии заявил, что на переговорах с Москвой Токио должен объявить все острова Курильского архипелага территорией Японии. Свои слова он объяснил несправедливостью заключенного после Второй мировой войны Сан-Францисского мирного договора. Согласно этому документу Япония отказалась от Курильских островов. Глава партии уверен, что официальный Токио должен «исправить эту несправедливость».