15 декабря 2019
14 декабря 2019

В Екатеринбурге скончался автор песен для свердловских рок-групп

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Аркадий Застырец несколько лет боролся с онкологиейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге скончался драматург, член Союза писателей России Аркадий Застырец. Об этом на своей странице в Facebook сообщил уральский поэт Виталий Кальпиди.

Застырцу было 60 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Литератор прославился как автор текстов песен свердловских рок-групп «Степ», «Трек», «Встречное движение» и других. Пьесы Застырца ставили в театрах Екатеринбурга и Москвы. Также он широко известен как переводчик со старофранцузского, английского и словенского.

В 2011 году писатель был удостоен премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за книгу «Онейрокритикон».

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