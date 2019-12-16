В Екатеринбурге скончался автор песен для свердловских рок-групп

Аркадий Застырец несколько лет боролся с онкологией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге скончался драматург, член Союза писателей России Аркадий Застырец. Об этом на своей странице в Facebook сообщил уральский поэт Виталий Кальпиди.

Застырцу было 60 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Литератор прославился как автор текстов песен свердловских рок-групп «Степ», «Трек», «Встречное движение» и других. Пьесы Застырца ставили в театрах Екатеринбурга и Москвы. Также он широко известен как переводчик со старофранцузского, английского и словенского.

В 2011 году писатель был удостоен премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за книгу «Онейрокритикон».