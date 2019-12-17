Устроившие в центре Перми стрельбу из автомата мужчины оказались жителями Самары. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД по Пермскому краю. Задержать их удалось после изучения записи с камер видеонаблюдения. Стрелявшие пояснили, что таким образом хотели поздравить жителей Перми с Новым годом.
«Просто выпили, погуляли. А для чего он (автомат) тогда продается? Мы не в помещении стреляли или в людей. Я не считаю себя виноватым. Салют [устроили], грубо говоря», — сказал один из задержанных.
Уточняется, что двое мужчин, 1995 и 1997 годов рождения, приехали в Пермь на иномарке, а стрельбу устроили после посещения ночного клуба. В машине задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли оружие и 15 светозвуковых патронов.
«По результатам проведенного исследования предмет является списанным охолощенным оружием — 7,62 мм модернизированным автоматом Калашикова. Данный автомат предназначен для стрельбы холостыми патронами и не относится к огнестрельному оружию», — отметили в пресс-службе краевого МВД. Задержанным грозит административное дело по статье «стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».
«URA.RU» писало, что происшествие случилось ночью 14 декабря около клуба «Май-Тай» на улице Монастырская. Один из мужчин, находясь в иномарке, выстрелил из автомата в воздух. Сообщалось, что недалеко от места стрельбы находился наряд ГИБДД.