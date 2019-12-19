Дети вынуждены заниматься в коридоре из-за нехватки классов Фото: «Краснотурьинск LIVE», ВК

В школе №2 в городе Краснотурьинске (Свердловская область) дети вынуждены заниматься в коридоре. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

«…вот так выглядят учебные будни учеников школы №2, которых „переселили“ в школу №15», — сказано в группе. Там же поясняется, что в 2018 году детей из школы № 2 перевели в школу № 15. Городские власти обещали, что это ненадолго. Ветхое здание школы №2 1944 года постройки должны были снести, а на этом месте построить новую школу. Однако эти планы так и не были выполнены.

Один из комментаторов ниже поясняет: «Это коррекционный класс школы 2. И они правда занимаются в коридоре, так как не хватает кабинетов на две школы».

«Летом 2018 года было принято решение о переводе учащихся краснотурьинской школы №2 в школу №15. Перевод детей был необходим для обеспечения их безопасности, поскольку здание школы №2 находится в плохом состоянии. В январе 2020 года запланировано проведение общего родительского собрания, на котором будет обсуждаться, в том числе, вопрос более комфортной организации образовательного процесса. В школе № 15 есть возможность для размещения детей из соседней школы (на сегодняшний день во вторую смену учатся лишь несколько классов, большинство учеников посещает уроки в первую смену)», — объяснили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Там добавили, что парты и стулья в коридоре школы № 15 установлены, чтобы создать условия для внеурочных индивидуальных занятий детей в случае возникновения такой потребности

По данным управления образования Краснотурьинска, решение о строительстве нового образовательного учреждения на месте существующей школы №2 было принято в 2016 году. В 2017 году была разработана проектная документация, затем проект прошел стадию государственной экспертизы.