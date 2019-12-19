От директора завода-банкрота в Тюмени требуют вернуть выплаченную зарплату

Директор завода может лишится суммы в 250 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный управляющий банкротящегося завода «Электрон» в Тюмени планирует взыскать часть выплаченной заработной платы с бывшего директора предприятия Владимира Дружинина. Информация об этом опубликована в реестре банкротств.

«Конкурсный управляющий считает, что сделка в виде [данного] трудового договора является недействительной», — приводится в сообщении. Согласно документам, сделку требуют признать недействительной. Сумма, которую арбитражный управляющий Анатолий Ний будет опротестовывать, составляет 250 тыс. рублей. За какой период она была выплачена экс-главе завода, не известно.

На работу Владимира Дружинина в 2016 году принял на тот момент главный акционер и член совета директоров «Электрона» Александр Юффа. Дружинин отработал в должности директора до 13 сентября 2019 года. Под его управлением предприятие пришло к банкротству и было признано несостоятельным 19 августа 2019 года по иску местного поставщика оборудования «ПКБ АСУ-нефть». Дозвониться до предприятия не удалось — телефоны не работают. Арбитражный управляющий Анатолий Ний не стал комментировать данную ситуацию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в отношении генерального директора ПАО «Опытный завод «Электрон» Владимира Дружинина было возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам. Сумма задолженности составляла 18,8 млн рублей, общий долг предприятия — 92,9 млн рублей.