Голикова объяснила большой разрыв в зарплатах российских врачей

Зарплаты врачей в разных субъектах РФ отличаются из-за того, что оклады могут устанавливать как региональные власти, так и начальство медицинских учреждений. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, продолжая тему разницы зарплат медработников, заданную журналистом «URA.RU» на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
«Сегодня полномочия по установлению оплаты труда отданы в субъекты РФ, и там они устанавливаются на различных уровнях: уровень субъекта, уровень руководителя медицинской организации, коллективный договор», — уточнила Голикова.
Как объяснила заместитель председателя правительства, каждый год российская трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям правительства РФ выпускает рекомендации по размеру оплаты труда, однако не во всех субъектах РФ они выполняются.
Голикова также упомянула о поручении Путина прийти к созданию единой структуры оплаты труда. Окончательного решения стоит ожидать после того, как в Трудовой кодекс будут внесены соответствующие правки — в сентябре 2020 года.
На 15-й большой пресс-конференции президента России, которая прошла 19 декабря, корреспондент «URA.RU» задал вопрос о разнице в зарплатах руководства медицинских организаций и рядовых сотрудников. Отвечая на вопрос, Путин заявил о необходимости покончить с этой несправедливостью и повысить базовую ставку постоянного оклада. Помимо этого, российский лидер предложил создать единый подход к стимулирующим выплатам, пишет RT.