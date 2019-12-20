Екатеринбург побил рекорд по дневным пробкам

Максимально затруднено движение в центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург стоит в 8-балльных пробках из-за снегопада, который начался в ночь с 19 на 20 декабря. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение до сих пор затруднено на всех центральных улицах. Красным на карте отмечены Московская, Репина, Куйбышева, 8 Марта, Белинского, Малышева и проспект Ленина.

При этом, по информации карты работы уборочной техники, размещенной на портале Екатеринбург.рф, устранять последствия снегопада дорожные рабочие начали только в 11 часов. До полудня в центре уральской столицы работали только две единицы техники — трактор на проспекте Ленина и самосвал на улице Пушкина. И только сейчас дорожники начали активную уборку.

В штатном режиме, несмотря на высокое количество ДТП, сегодня работают и сотрудники ГИБДД Екатеринбурга. «Экипажи выходят в обычном режиме. В период непогоды и обильных снегопадов сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи пострадавшим в результате ДТП и разгрузку дорожной ситуации. Поэтому не стоит удивляться, если не увидели наряд на привычном месте. В дежурную часть за два часа, с 6 до 8 утра, поступила информация о 15 дорожно-транспортных происшествиях. Пострадавших нет», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

По прогнозам синоптиков, снегопад в столице Урала не отступит до конца этой недели. В выходные температура воздуха ночью будет достигать отметки минус 16 градусов. В дневные часы — 10-13 градусов ниже нуля.

Екатеринбург в дневные часы стоит в 8-балльных пробках Фото: сервис «Яндекс. Пробки»

Так выглядит карта работы уборочной техники в 15:00 Фото: портал Екатеринбург.рф