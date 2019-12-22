Нина Пушкарева считает, что такие процедуры укрепляют ее здоровье (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

68-летняя жительница Челябинска Нина Пушкарева проводит шахматные турниры в ледяной проруби. Так пенсионерка пытается закалять себя, чтобы избежать простуды.

«Вместе с Пушкаревой в шахматы в проруби играют и ее друзья. Не у всех получается непрерывно находиться в воде 20 минут», — пишут «Известия».

Сама пенсионерка признается, что благодаря целебным свойствам ледяной воды чувствует себя отлично и не болеет вот уже 24 года. До этого, подчеркивает Пушкарева, у нее часто возникали проблемы со здоровьем.