21 декабря 2019
20 декабря 2019
19 декабря 2019

Уральская пенсионерка играет в шахматы в проруби. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружной турнир по Зимнему плаванию. Сургут, моржи, заплыв, прорубь, зимнее плавание, зож
Нина Пушкарева считает, что такие процедуры укрепляют ее здоровье (фото из архива)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

68-летняя жительница Челябинска Нина Пушкарева проводит шахматные турниры в ледяной проруби. Так пенсионерка пытается закалять себя, чтобы избежать простуды.

«Вместе с Пушкаревой в шахматы в проруби играют и ее друзья. Не у всех получается непрерывно находиться в воде 20 минут», — пишут «Известия».

Сама пенсионерка признается, что благодаря целебным свойствам ледяной воды чувствует себя отлично и не болеет вот уже 24 года. До этого, подчеркивает Пушкарева, у нее часто возникали проблемы со здоровьем.

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Здоровье Общество
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