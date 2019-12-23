На Урале должников к Деду Морозу не допускают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке городского типа Верхняя Синячиха (Свердловская область) заведующая детским садом №22 Инна Зейналова разослала родителям своих подопечных предупреждающее сообщение, в котором говорится, что их не будут пускать на новогодний утренник, если они не погасят долги за детсад. Об этом «URA.RU» сообщил общественник, ветеран МВД Сергей Самков.

«Добрый день, уважаемые родители, сегодня вам выдадут квитанции по оплате. Убедительная просьба оплатить полностью, с учетом текущей платы за декабрь. На елке будут присутствовать родители без долгов за детский сад, с понедельника ежедневно педагоги будут подавать списки оплативших», — сказано в сообщении, которое заведующая разослала родителям.

Самков, к которому обратились за помощью родители детей из садика, написал заявление в прокуратуру и уже получил ответ. В нем сказано, что в обращении заведующей содержатся признаки дискриминации прав и свобод родителей и их детей по имущественному признаку. «Заведующей детским садом Зейналовой И. В. прокурором города объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства, она предупреждена об установленной законом ответственности», — сказано в ответе из прокуратуры.

Корреспондент «URA.RU» пытался получить комментарий у заведующей детсадом Инны Зейналовой, но ее так и не пригласили к телефону.

Фото: Сергей Самков

Фото: Сергей Самков