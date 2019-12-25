Миллиардер Гуцериев пришел на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Совладелец группы САФМАР Михаил Гуцериев пришел на традиционную встречу президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. На вопросы журналистов об обысках в офисах подконтрольных компаний он отвечать не стал.
«Гуцериев не стал общаться с журналистами и отвечать на их вопросы об обысках в офисах группы», — сообщает ТАСС. Как отмечает издание на встречу были приглашены руководители частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.
Ранее сообщалось, что в домах и офисах Гуцериева прошли обыски. Предположительно, следственные действия прошли в связи расследованием дела о контрабанде нефти на Украину. Информацию об обысках сам бизнесмен не подтвердил.
Михаил Гуцериев — российский бизнесмен-миллиардер, главный акционер Промышленно-финансовой группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь» и другие компании. В августе семья Гуцериева возглавила список богатейших кланов России по версии издания Forbes. Общее состояние семьи Гуцериева оценивается в 5,65 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что издатель Forbes «АС РУС МЕДИА» собирался подать в суд на группу САФМАР за то, что руководство журнала назвали «образчиком коррумпированной журналистики». Такое заявление было распространено после того, как журнал опубликовал статью про триллионные долги у семьи Гуцериева.