26 декабря 2019
25 декабря 2019

Пермяки назвали главные события уходящего года

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объект в Перми, счастье не за горами, паблик-арт, город пермь
Пермяки выбрали главные события 2019 годаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Перми назвали главные события 2019 года. Об этом сообщает социологическое агентство СВОИ, проводившее опрос пермяков. Всего в опросе приняло участие более 500 респондентов.

Среди вариантов, которые называли сами участники соцопроса, главное событие года — отмена пригородных электричек и закрытие движения железнодорожного транспорта на участке от вокзала Пермь II до ж/д станции Пермь I.

Среди предложенных вариантов наиболее заметных событий горожане выбрали реконструкцию улиц Революции и Уральской. Так заявили 29% опрошенных. Более 28% считают, что главное событие года — скандал, связанный с хищением бюджетных средств при строительстве зоопарка.

Также пермяки отметили в уходящем году истории с нападениями собак на людей (27%), отмену троллейбусного сообщения (26%) и появление в городе новых трамваев (21%). Уход из Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса показался значимым для 10% опрошенных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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