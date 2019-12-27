Пермяки назвали главные события уходящего года

Жители Перми назвали главные события 2019 года. Об этом сообщает социологическое агентство СВОИ, проводившее опрос пермяков. Всего в опросе приняло участие более 500 респондентов.
Среди вариантов, которые называли сами участники соцопроса, главное событие года — отмена пригородных электричек и закрытие движения железнодорожного транспорта на участке от вокзала Пермь II до ж/д станции Пермь I.
Среди предложенных вариантов наиболее заметных событий горожане выбрали реконструкцию улиц Революции и Уральской. Так заявили 29% опрошенных. Более 28% считают, что главное событие года — скандал, связанный с хищением бюджетных средств при строительстве зоопарка.
Также пермяки отметили в уходящем году истории с нападениями собак на людей (27%), отмену троллейбусного сообщения (26%) и появление в городе новых трамваев (21%). Уход из Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса показался значимым для 10% опрошенных.