Бой Кадырова с Емельяненко может нанести удар по имиджу чеченского лидера

Рамзану Кадырову посоветовали отказаться от поединка со знаменитым бойцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что главе Чечни Рамзану Кадырову стоит отказаться от поединка с Александром Емельяненко. По его мнению, возможное поражение руководителя республики может крайне негативно сказаться на его имидже и репутации всего региона.

«В этом бою может быть все, что угодно. Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике? Не стоит проводить этот бой. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший. В физическом плане он — один из самых крепких среди чиновников», — сообщил Нурмагомедов-старший изданию «Спорт-Экспресс».

Эксперт Института национальной стратегии, политолог Раис Сулейманов полагает, что поединок между Кадыровым и Емельяненко все же состоится и привлечет большое внимание публики. «Это будет большое шоу, его будут ожидать даже больше зрителей, чем поединок Нурмагомедова и Макгрегора. Поскольку перед нами будет уникальный прецедент: государственный деятель, глава региона дерется на ринге со спортсменом, и независимо от исхода боя, интерес к нему будет завышенный. Хайп, говоря языком молодежного сленга, будет у обоих огромный», — сообщил он изданию «Свободная пресса».

Ранее Кадыров вызвал Емельяненко на бой, опубликовав видеообращение к бойцу. После этого спортсмен заявил, что готов поучаствовать в поединке с главой Чечни, которого он считает своим «братом». Емельяненко надеется на уверенную победу над политиком. Кадыров же рассчитывает нокаутировать бойца «первым же ударом».

До этого Емельяненко выступал за подконтрольный Кадырову грозненский клуб «Ахмат». Емельяненко стал бойцом этого клуба в октябре 2017 года после того, как в ноябре 2016-го освободился из тюрьмы.