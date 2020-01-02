Ройзман сравнил Сталина с Гитлером и нашел только одно отличие

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал отличия бывшего главы СССР Иосифа Сталина от лидера немецкого национализма Адольфа Гитлера. Своим мнением Ройзман, историк по образованию, поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ройзман считает, что двух тиранов отличало только то, против кого была направлена их политика. «У Гитлера больше агрессия была направлена на внешнее, на соседние народы, у Сталина в первую очередь агрессия была направлена на своих граждан», — заявил он, назвав Сталина и Гитлера людоедами.
Ройзман также вспомнил о голодоморе, который настиг страну, но подчеркнул, что население России не требовало и не требует признавать те события геноцидом.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал оценку взаимодействию Сталина с Гитлером. По мнению главы государства, вождь СССР не запятнал себя личным общением с лидером нацистской Германии, как это сделали некоторые руководители других государств.