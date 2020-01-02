01 января 2020
31 декабря 2019
30 декабря 2019

Ройзман сравнил Сталина с Гитлером и нашел только одно отличие

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман и Дмитрий Головин в Штабе Навального. Екатеринбург, ройзман евгений, портрет
По мнению экс-мэра Екатеринбурга, отличались тираны только тем, кого они уничтожалиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал отличия бывшего главы СССР Иосифа Сталина от лидера немецкого национализма Адольфа Гитлера. Своим мнением Ройзман, историк по образованию, поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ройзман считает, что двух тиранов отличало только то, против кого была направлена их политика. «У Гитлера больше агрессия была направлена на внешнее, на соседние народы, у Сталина в первую очередь агрессия была направлена на своих граждан», — заявил он, назвав Сталина и Гитлера людоедами.

Ройзман также вспомнил о голодоморе, который настиг страну, но подчеркнул, что население России не требовало и не требует признавать те события геноцидом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал оценку взаимодействию Сталина с Гитлером. По мнению главы государства, вождь СССР не запятнал себя личным общением с лидером нацистской Германии, как это сделали некоторые руководители других государств.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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