08 января 2020
07 января 2020
06 января 2020

Фирму бывшего челябинского губернатора Дубровского заподозрили в подрыве безопасности РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мусор, снег, строительный мусор, зима, мешки, мешки с мусором
Военные пожаловались ФАС на угрозу мусорного коллапсаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По заявлению структуры Минобороны возбуждено дело в отношении ООО «ЦКС», ранее принадлежавшего семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Об этом сообщили «URA.RU» в УФАС России по Челябинской области.

Поводом для обращения стало предупреждение ЦКС о прекращении вывоза мусора с военных объектов на территории Карабашского кластера. «Согласно Указу президента от 23.11.1995 №1173 …все объекты (воинские части, учреждения, предприятия и организации) Минобороны являются объектами, на которых ограничение или прекращение оказания коммунальных услуг являются действиями, нарушающими безопасность государства», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе антимопольного ведомства. Запрет не допускает исключений и при неоплате, поскольку входит в число мер по поддержанию в готовности сил и средств обеспечения безопасности страны.

Госконтракт между филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» и ООО «ЦКС» был заключен в июне 2019 года. Уже в августе ЦКС как региональный оператор уведомил военных, что прекращает работать с ними из-за растущего долга. С точки зрения антимонопольной службы, ЦКС доминирует на рынке обращения с коммунальным отходами в Карабашском кластере и альтернативы договору с ним не было.

«Возбуждено дело по признакам нарушения ООО „ЦКС“ ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Заседание комиссии УФАС состоится 4 февраля», — сообщили «URA.RU» в ведомстве. В пресс-службе ЦКС попросили время на подготовку комментария.

ООО «ЦКС» ранее принадлежало семье экс-губернатора Дубровского, но впоследствии перешло под контроль московских фирм.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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