Появились кандидаты на кресло главы курганского района, где жители хуже всего голосовали за Шумкова

Экс-глава Щучанского района Петр Чикишев ушел в отставку в конце ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На пост главы Щучанского района Курганской области претендуют два человека. Об этом рассказали источники «URA.RU», знакомые с ситуацией.

«Документы на участие подали два человека», — рассказал собеседник агентства. По его данным, на этот пост претендуют Евгений Захаров и Александр Черноокий.

«Захаров в свое время работал заместителем главы района, потом в территориальной избирательной комиссии, открывал свое дело», — рассказал инсайдер. По его данным, сейчас Захаров числится помощником главы Щучанского района. Черноокий также работает в администрации, в управлении сельского хозяйства. Фаворитом на выборах главы района инсайдеры считают Захарова.

В пресс-службе губернатора Зауралья подтвердили, что на пост главы Щучанского района претендуют два названных кандидата. На официальном сайте райадминистрации сообщается, что прием документов завершен 10 января. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы района состоится 11 февраля, после этого нового главу выберут депутаты районной думы.

Предыдущий глава района Петр Чикишев ушел в отставку по собственному желанию в конце ноября 2019 года, его обязанности временно исполняет первый зам Владимир Милица. Перед этим «URA.RU» прогнозировало, что в Курганской области могут лишиться должности те главы, где меньший процент избирателей на сентябрьских выборах губернатора проголосовал за Вадима Шумкова. Согласно данным избиркома, самые низкие показатели, кроме традиционно неактивных Кургана и Шадринска, показал Щучанский район: явка — менее 33% (средняя по области — более 42%), процент проголосовавших за Шумкова — 65% (по области — более 80%).