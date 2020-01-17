Прокуратура нашла бизнес в реабилитационном центре для инвалидов в Екатеринбурге

Теперь его сотрудников проверяет прокуратура и полиция Фото: с сайта ocri.ru

Центр реабилитации инвалидов Свердловской области обвинили в нарушениях. Учреждение проверяют прокуратура и полиция.

В Антикоррупционный комитет обратился гражданин, сообщив, что помещения свердловского «Областного центра реабилитации инвалидов» сдаются в аренду секциям для здоровых детей. «ИП Хрущеву Д. А. предоставлялись в пользование большой физкультурный зал, душевые, раздевалки, санитарные комнаты, спороборудование и инвентарь, — заявили в «комитете». — Аналогичные договоры в 2019 году были заключены с ИП Лисицким Е.А. (школа футбола «Лидер»), ИП Мирошник Е.С. («Sport kids»), ИП Поповым С. В. («Лидер») и Свердловской региональной общественной организацией — минифутбольным клубом «Альфа-2018».

Антикоррупционный комитет обратился в прокуратуру, которая установила, что имущество действительно сдавалось в аренду, но без согласования с собственником — мингосимущества Свердловской области. «Прокуратура Октябрьского района внесла в адрес центра представление об устранении нарушений законодательства», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора области Марина Канатова.

Также к делу подключена полиция. «Копии материалов проверки направлены начальнику ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу для проверки на наличие в действиях четырех сотрудников учреждения признаков состава преступления по статьям 159, 160, 285 УК РФ», — сообщил «URA.RU» руководитель «Антикоррупционного комитета» Леонид Андреев. Но, как пояснил агентству источник в силовых структурах, дело вряд будет возбуждено. «Фактов, что денежные средства уходили в чьи-то карманы, не установлено», — сообщил он. По данным инсайдеров, за жалобами стоит конфликт тренеров и родителей детей из футбольных секций.

«Представление прокуратуры мы получили лишь вчера, у нас есть 30 дней на подготовку ответа», — заявила «URA.RU» Татьяна Онохова, директор «Областного центра реабилитации инвалидов». — Договоров аренды не было — заключались договоры на предоставление услуг, что допустимо». Более подробный комментарий, по ее словам, будет позднее.