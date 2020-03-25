В Челябинске закупают десять миллионов медицинских масок на фоне коронавируса

Власти Челябинской области закупят медицинские маски на сумму 37 млн рублей. АО «Областной аптечный склад», учредителем которого является правительство региона, проведет до 2 апреля серию торгов. Это самая крупная партия закупок масок с начала года и связана с пандемией коронавируса.
«Эти маски приобретаются для лечебных учреждений и аптек», — пояснила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. При средней стоимости маски в 20 рублей, предполагается закупить почти 10 млн единиц продукции.
Медицинские маски исчезли из челябинских аптек еще в начале марта, хотя лечебные учреждения этой продукцией обеспечены полностью.
Губернатор Алексей Текслер уже выступил со специальным обращением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Глава региона просит организовать работу по централизованному распределению медицинских масок в регионы по фиксированным ценам.
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