24 марта 2020
23 марта 2020

В Челябинске закупают десять миллионов медицинских масок на фоне коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему эпидемии. Челябинск, урал, эпидемия, медицинская маска
Власти проводят торги на закупку масокФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Челябинской области закупят медицинские маски на сумму 37 млн рублей. АО «Областной аптечный склад», учредителем которого является правительство региона, проведет до 2 апреля серию торгов. Это самая крупная партия закупок масок с начала года и связана с пандемией коронавируса.

«Эти маски приобретаются для лечебных учреждений и аптек», — пояснила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. При средней стоимости маски в 20 рублей, предполагается закупить почти 10 млн единиц продукции.

Медицинские маски исчезли из челябинских аптек еще в начале марта, хотя лечебные учреждения этой продукцией обеспечены полностью.

Губернатор Алексей Текслер уже выступил со специальным обращением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Глава региона просит организовать работу по централизованному распределению медицинских масок в регионы по фиксированным ценам.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Екатеринбург».

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...