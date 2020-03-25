По словам матери, девочка уже на грани срыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

17-летней девочке из Каменска-Уральского, которая проходила потерпевшей по делу о «пытках» подростков, после приговора, вынесенного экс-полицейским, стали поступать угрозы и оскорбления. Об этом URA.RU сообщили родные пострадавшей.

Авторы сообщений называют ее и парня, проходивших по делу, наркоманами, желают им «сдохнуть от передоза» и интересуются у девочки, сушит ли ее «бабка сухари»? «Сообщения приходят на телефон и в соцсетях, — рассказала мама девушки. — В комментариях вообще травля началась. У дочки — паника, говорит: «Мама, а вдруг я выйду на улицу и меня стукнут по башке?».

«Я обратился в полицию Каменска-Уральского — предоставил скриншоты и попросил принять меры, — рассказал агентству юрист потерпевших Сергей Барсуков. — Готовим обращение в ФСБ и Следственный комитет, а также уполномоченным по правам ребенка, по правам человека и в администрацию президента, потому что идет уничтожение ребенка. Девочке уже заявила маме, что готова покончить с собой».

По мнению Барсукова, сообщения с угрозами и оскорбления в адрес девочки «подогреваются родственниками осужденных экс-полицейских». «У них в городе большой бизнес и есть деньги, чтобы оплачивать пикеты и СМИ, — говорит Барсуков. — Даже в церкви собирают подписи в поддержку осужденных! Но ведь суд вынес им приговор! В комментариях в соцсетях звучит: „судью на мыло!“ — это явное неуважение к правосудию. Родственники осужденных вовсю трубят, что в областном суде будет оправдательный приговор. Они что, купили судей облсуда?»

Ранее URA.RU рассказывало, что четверых бывших полицейских из Каменска-Уральского приговорили к реальным срокам в колонии за насилие над подростками во время расследования кражи 12600 рублей с банковской карточки пенсионерки. После приговора родственники и друзья осужденных экс-полицейских вышли на пикеты.