Врач из областной больницы в Иванове, который после возвращения из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, еще неделю работал, несмотря на симптомы заболевания, заразил двух человек. Это показали результаты экспресс- тестов.
«Экспресс-тест показал, что анализы на коронавирус у них положительные», — сообщает telegram-канал Mash. Теперь результаты должны подтвердить в лаборатории «Вектор» в Новосибирске.
При этом разрешение на работу после возвращения из поездки врачу дали в Роспотребнадзоре. На тот момент в стране не было вспышки заболевания. Всего с врачом контактировали 53 человека, всех их проверяют.
По данным на 25 марта, в России 658 заболевших коронавирусом, из них 29 человек полностью выздоровели, пишет агентство Nation News. За несоблюдение карантина по коронавирусу в России могут ужесточить наказание.
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