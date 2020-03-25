Российский врач заражал людей после отдыха в ОАЭ. Выйти на работу ему разрешили власти

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Открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3. Екатеринбург, терапевт, стетоскоп, медицина, клиника, педиатр, медицинский инструмент, врач, больница, педиатрическое отделение, доктор
В Роспотребнадзоре разрешили выйти на работу врачу, вернувшемуся из отпускаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач из областной больницы в Иванове, который после возвращения из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, еще неделю работал, несмотря на симптомы заболевания, заразил двух человек. Это показали результаты экспресс- тестов.

«Экспресс-тест показал, что анализы на коронавирус у них положительные», — сообщает telegram-канал Mash. Теперь результаты должны подтвердить в лаборатории «Вектор» в Новосибирске.

При этом разрешение на работу после возвращения из поездки врачу дали в Роспотребнадзоре. На тот момент в стране не было вспышки заболевания. Всего с врачом контактировали 53 человека, всех их проверяют.

По данным на 25 марта, в России 658 заболевших коронавирусом, из них 29 человек полностью выздоровели, пишет агентство Nation News. За несоблюдение карантина по коронавирусу в России могут ужесточить наказание.

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