Геннадию Богомякову было 89 лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области выразил соболезнования по поводу смерти бывшего главы региона Геннадия Богомякова, умершего 25 марта. Богомяков руководил тюменским обкомом КПСС с 1973 по 1990 год. Он ушел из жизни в 89 лет.

«Геннадий Павлович руководил Тюменской областью 17 лет, с 1973 по 1990 годы, был человеком-эпохой. Я имел возможность общаться с ним, когда был главой Тюмени. Всегда поражала его энергия, и это в почтенном возрасте», — написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Моор отметил, что Богомяков обладал колоссальным управленческим опытом. «Многое бы отдал, чтобы поработать в его команде. Соболезную родным и близким. Это невосполнимая потеря», — отметил глава региона.

Время и место прощания с Богомяковым будет известно позднее. URA.RU присоединяется к соболезнованиям близким ушедшего.