Через неделю станет понятно, пойдет ли в России развитие эпидемии короновируса по сценарию США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня 107 день с момента обнаружения коронавируса и 17 день с объявления пандемии. К настоящему моменту в мире 543 483 случаев заражения (+10 722 за сутки), 125 875 излечения (около 23% от зараженных), 24 423 смертей (около 4% от зараженных). В России зафиксировано 1 040 случаев болезни. На первом месте по числу зараженных с утра держатся США (85 840 заболевших), на втором месте Китай (81 782). Затем идет Италия (80 589), Испания (57 786) и Германия (47 639).

Что происходит в России?

За сутки в РФ зафиксировано 200 новых случаев заражения COVID-19. Одним из заболевших оказался сотрудник администрации президента России. Кроме того, теперь все депутаты Госдумы должны будут сдать анализ на коронавирус.

А премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы с 28 марта по 3 апреля. Помимо этого, из-за пандемии российские власти решили перенести все региональные выборы, которые должны были пройти в апреле и мае. Также в стране переносят дату проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) с 25 мая на 8 июня. При этом глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова допустила, что из-за дистанционного обучения школьникам могут продлить учебный год. Она отметила, что не всё можно охватить в условиях удаленного режима.

В условиях распространения коронавируса в России продажи лекарств увеличились почти на 30%, а средний чек вырос на 14%. Однако, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в стране не зафиксирован дефицит противовирусных лекарств. Также сегодня выяснилось, что Минздрав РФ расширил список препаратов для лечения коронавируса у взрослых до шести препаратов. В список рекомендуемых лекарств вошли лопинавир, ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, интерферон бета-1b и интерферон альфа. В это же время ведомство предупредило, что коронавирус опасен для беременных россиянок. Дело в том, что болезнь увеличивает риск летального исхода и множества осложнений у беременных при аборте и родах.

Какова ситуация в мире?

Солист метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн был сегодня госпитализирован с коронавирусом. Также заболевание нашли у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. А 86-летняя родственница короля Испании Филиппа VI Мария Тереза Бурбон-Пармская скончалась от COVID-19.

В США из-за большого количества смертей от вируса власти на улицах Нью-Йорка развернули мобильные морги в виде грузовиков-рефрижераторов. Руководство страны боится, что мест в строящихся дополнительных моргах может не хватить. А президент Белоруссии в это время раскритиковал страны, закрывшие свои границы из-за пандемии коронавируса. Он аргументировал это тем, что «жизнь-то идет, ее не остановишь».

Зато порадовали зарубежные диетологи, которые нашли напиток, препятствующий поражению легких при коронавирусе. Им оказался чай с куркумой. Оказывается, куркумин может защитить легкие от фиброза, вызванного облучением, химиотерапией и другими токсинами.

Что дальше?

Вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU объяснил, что уже через неделю станет понятно, пойдет ли в России развитие эпидемии короновируса по сценарию США. В Штатах долгое время было мало зараженных, но потом, вдруг резко начался рост случаев болезни. Ученый подчеркнул, что пока что нельзя исключать, что РФ может повторить судьбу Америки.

Иностранные ученые прогнозируют, что в конце лета в мире может начаться вторая волна эпидемии. При этом они уверены, что в случае сохранения ограничительных мер второй пик можно будет отодвинуть до октября.