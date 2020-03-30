29 марта 2020
28 марта 2020

Губернатор Куйвашев пожертвовал статусным днем рождения ради карантина по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча кандидата в губернаторы СО Евгения Куйвашева с доверенными лицами в Ельцин Центре. Екатеринбург, воробьев алексей, куйвашев евгений
Куйвашев подписал указ о награждении Воробьева за несколько дней до его юбилеяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от личного поздравления бывшего председателя свердловского правительства Алексея Воробьева, следует из графика главы региона.

Экс-чиновник 27 марта был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Церемония награждения была запланирована на 30 марта (день рождения Воробьева), но из-за усиления ограничений в связи с карантином по коронавирусу личную встречу политиков отменили. Евгений Куйвашев поздравил экс-главу правительства региона по телефону.

Серьезно изменился график всей рабочей недели главы региона: все мероприятия пройдут в режиме видеоконференцсвязи. В таком формате глава региона проведет совещание по коронавирусу с главами муниципалитетов и заседание правительства. Кроме того, он в удаленном режиме привет участие в работе группы Госсовета.

Губернатор сокращает число встреч и переводит совещания в режим ВКС вторую неделю подряд: ранее в удаленном режиме состоялось крупное совещание с мэрами уральских городов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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