Куйвашев подписал указ о награждении Воробьева за несколько дней до его юбилея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от личного поздравления бывшего председателя свердловского правительства Алексея Воробьева, следует из графика главы региона.

Экс-чиновник 27 марта был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Церемония награждения была запланирована на 30 марта (день рождения Воробьева), но из-за усиления ограничений в связи с карантином по коронавирусу личную встречу политиков отменили. Евгений Куйвашев поздравил экс-главу правительства региона по телефону.

Серьезно изменился график всей рабочей недели главы региона: все мероприятия пройдут в режиме видеоконференцсвязи. В таком формате глава региона проведет совещание по коронавирусу с главами муниципалитетов и заседание правительства. Кроме того, он в удаленном режиме привет участие в работе группы Госсовета.

Губернатор сокращает число встреч и переводит совещания в режим ВКС вторую неделю подряд: ранее в удаленном режиме состоялось крупное совещание с мэрами уральских городов.