На Урале чиновники перекрыли дорогу к продуктовым магазинам в городе

В свердловском Североуральске чиновники в период пандемии перекрыли проезд грузовых фур к магазинам федеральных сетей: «Магнит», «Пятёрочка», «Светофор». Об этом журналистам рассказали собственники и арендаторы помещений.
«Я живу в доме напротив, этот проезд был всегда! Как только началась строиться „Мария“ [магазин, принадлежащий семейству Владимира Ильиных, экс-мэра Североуральска], начались везде заборы. По сети „Магнит“ во всей России нигде такого нет! Только в Североуральске!» — цитирует Freepressa директора магазина «Магнит» Екатерину Матафонову. Местные жители утверждают, что чиновники в период пандемии коронавируса доставили им большие неудобства. «Всё не для людей делают, а на зло. Как теперь инвалиду подъехать или пройти к магазину?!» — сетует жительница Североуральска.
30 марта в Свердловской области был введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Он подразумевает запрет на выход из дома. Продуктовые магазины остаются в числе главных объектов для посещения всех категорий граждан. Снабжение магазинов должно быть бесперебойным.