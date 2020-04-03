В Минздраве РФ оценили ситуацию с распространением коронавируса в стране

Ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию. Так считает министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
«Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — цитирует РИА «Новости» главу министерства. Он отметил, что на количество зараженных повлияли введенные в стране меры.
Мурашко подчеркнул, что пациентов с тяжелым течением заболевания консультируют высококвалифицированные специалисты федеральных медучреждений.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса до 30 апреля, напоминает агентство Nation News. Глава государства подчеркнул, что медицинские учреждения, аптеки и супермаркеты будут работать в обычном режиме. Премьер-министр России Михаил Мишустин не исключил самого сложного сценария развития пандемии коронавируса в России. Он напомнил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден, передает «Царьград».
В настоящий момент в России коронавирусом заражены 4149 человек, 601 случай зафиксировали за последние сутки.
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