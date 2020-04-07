Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей

Злоумышленники отправляли фальшивые деньги во все регионы РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники МВД в Нижнем Новгороде обнаружили подпольный «Банк России», который успел напечатать один миллиард рублей. Фальшивые деньги высокого качества участники преступной группы отправляли практически во все регионы РФ через интернет-ресурс Hydra.

«В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором „зеркала“ интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источника в правоохранительных органах. Когда покупатель производил оплату на Hydra криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Они, как выяснилось, оставляли закладки в тайниках, а затем передавали данные клиентам.

В преступную организацию входили несколько десятков человек, при этом они не были знакомы лично. Мошенники знали друг друга по никам в интернете. Злоумышленников удалось вычислить через нескольких сбытчиков. Позже полиция вышла на 25-летнюю Юлию Исаеву из Москвы и ее ровесника, жителя подмосковной Балашихи Александра Порхунова — именно он являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходила реализация фальшивых купюр.

Найти организаторов подпольного бизнеса удалось весной 2019 года. Ими оказались трое мужчин из Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. Против них и других участников преступной организации возбуждено уголовное дело.