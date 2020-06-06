05 июня 2020

В Челябинской области выявлено более ста новых пациентов с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативный штаб обновил статистику заражений COVID-19 по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

По состоянию на утро 6 июня в Челябинской области зарегистрировано 3719 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в областном минздраве. За сутки анализы дали положительный результат еще у 119 человек (вчера был 131 новый случай), скончались двое пациентов.

«На утро 6 июня в регионе подтверждены 3719 случаев заболевания COVID-19 (+ 119 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — приводит оперативные данные минздрав Челябинской области. Умерли две женщины, 54 и 69 лет.

За последние сутки выписаны 70 человек. В общей сложности 1721 житель Челябинской области победил коронавирус. В настоящее время зараженными остаются 1931 человек.

Режим повышенной готовности продолжает действовать в регионе до 14 июня. Перечень запретов и разрешений можно посмотреть здесь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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