Кадыров поручил выделить деньги женихам на выкуп невест

По поручению Рамзана Кадырова женихам раздадут по 50 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 200 женихам из Чечни, которые из-за пандемии остались без средств на выкуп невест, выделят деньги на обряд бракосочетания. Соответствующее поручение дал глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее в Духовном управлении мусульман республики по поручению Кадырова составили списки желающих вступить в брак, но не имеющих для этого финансовой возможности. «Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — сообщили РИА «Новости» в муфтияте. В результате семьи женихов получат по 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам. Впоследствии эти деньги передадут в дар невесте.

Из-за коронавируса в Чечне с начала апреля запретили проводить свадьбы и банкеты. С 25 мая запрет отменили, однако ограничения на проведение свадебных торжеств сохраняются. В частности, за невестой могут ехать лишь две машины, а на самой церемонии обязаны присутствовать лишь самые близкие родственники.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров решил помочь бедным россиянам и поручил раздать продуктовые наборы многодетным, малообеспеченным семьям, инвалидам, пострадавшим от пожаров, и врачам в Свердловской области.

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