Кадыров решил помогать бедным россиянам

Представительства главы Чечни Рамзана Кадырова расположены по всей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил раздать продуктовые наборы многодетным, малообеспеченным семьям, инвалидам, пострадавшим от пожаров и врачам в Свердловской области. Это следует из пресс-релиза представителя главы республики в регионе.

«Развели порядка 300 продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным семьям в Екатеринбурге, Березовском и других городах Свердловской области», — говорится в сообщении. Отмечается, что акцию проводит региональный общественный фонд им. Героя России Ахмата Кадырова, представительство главы Чечни в регионе, совместно с фондом «Национальное Наследие» и Комитетом общественного контроля. Раздача наборов проходит с 5 по 9 июня.

Представитель главы республики в Свердловской области Джамлайл Абдулкадыров в разговоре с URA.RU рассказал, что такой акцией фонд Ахмата Кадырова решил поддержать нуждающихся россиян в период пандемии коронавируса. «Акция проходит во всех регионах, где у нас находится представительство главы Чеченской Республики», — добавил он. На сайте министерства Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации сказано, что представительства есть в Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Крымском федеральных округах

В Свердловской области раздали 300 продуктовых наборов представитель главы Чеченской республики в Свердловской области