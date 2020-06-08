Уральский пенсионер взял кредит на лечение несуществующей болезни

Врачи частной клиники поставили мужчине диагноз, который не подтвердили в муниципальной больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский пенсионер пожаловался в Общероссийский народный фронт на частную клинику, в которой ему поставили несуществующий диагноз. Запуганный врачами 63-летний мужчина вынужден был оформить кредит на 119 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

«Павел Сергеевич из Кыштыма рассказал, что в клинику „Мария Лионса“ его заманили по звонку. Доброжелательная собеседница по телефону рассказала о якобы действующей президентской программе, в рамках которой каждый пожилой человек может пройти бесплатное комплексное обследование. Она заверила, что контакты пенсионера ей предоставили в областной больнице», — рассказали в ОНФ.

По данным «фронтовиков», врачи сказали пенсионеру, что у него плохие анализы крови. Терапевт заявила, что нужно срочно ставить капельницу и дали неизвестную таблетку, после чего попросили подписать бумаги. В итоге мужчина оформил кредит на 119 тысяч рублей на лечение болезни.

Анализы, сделанные в муниципальной больнице, показали, что никаких страшных диагнозов у мужчины нет. «Мы подготовили жалобу в суд и обратились в прокуратуру. Уже удалось вернуть 80 тысяч рублей, оставшееся средства за „чудодейственную“ капельницу, лекари-предприниматели возвращать отказываются. Будем отстаивать права пенсионера и добиваться проверки для сомнительной организации», — добавили в ОНФ.

По единому многоканальному телефону медцентра на звонок корреспондента URA.RU не ответили.