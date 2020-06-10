Пермский губернатор перед выдвижением поддержал партию

Беспартийный врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин положительно отозвался о «Единой России» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин положительно отозвался о деятельности местного отделения партии «Единая Россия». Об этом он сказал в первом интервью федеральному СМИ — «Российской газете». Заявление опубликовано за день до объявления выборов губернатора Прикамья.

«Некоторые партии, которые громко заявляли о себе в „мирное“ время, в сложившейся ситуации [пандемии], как страусы, спрятали голову в песок. При этом, например, „Единая Россия“ вела себя очень активно — Пермское региональное отделение организовало работу волонтеров, они разносили продуктовые наборы, лекарства», — заявил Махонин. Он также отметил, что «понимает» такую партию, как «Единая Россия».

При этом ожидается, что Махонин примет участие в предстоящих выборах губернатора Пермского края в статусе самовыдвиженца. В 2016 году он участвовал в выборах в Госдуму от партии «Яблоко», хотя не являлся ее членом. В этом году лидер пермских единороссов Вячеслав Григорьев заявил о том, что поддержит Махонина на губернаторских выборах.

11 июня краевой парламент примет решение об объявлении губернаторских выборов. Ожидается, что в этот же день крайизбирком объявит довыборы в законодательное собрание. Голосование состоится 13 сентября.