Журналистка Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

10 июня стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту возможного распространения Латыниной ложной информации в эфире «Эха Москвы» от 11 апреля. В том самом письме речь шла о том, что власти регионов, в частности, Татарстана, якобы умалчивают информацию о реальном масштабе заболевания и не готовы к борьбе с инфекцией.

Собеседница радиостанции пояснила, что письмо было подписано именем Зайнаб Мухаметшина, которая якобы является врачом одной из больниц Нижнекамска. Позже стало известно, что это был фейк, автором которого, вероятно, является мужчина, якобы пытавшийся найти компромат на организацию «Альянс врачей». Латынина считает, что за такие поступки его нужно «посадить».

«Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного „фейкодела“», — сказала Латынина в эфире «Эха Москвы». Журналистка добавила, что извинилась бы раньше, если бы региональный Минздрав связался с ней напрямую, а не ограничился опровержением.

Журналистка и писательница Юлия Латынина признала, что зачитанное ею в эфире «Эха Москвы» письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске (Республика Татарстан), из-за которого Следственный комитет начал проверку, было фейком.

Ситуация с коронавирусом в Нижнекамске, как оказалось, находится под контролем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно