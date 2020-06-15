Илья Захаров работает в администрации Екатеринбурга с июня 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик предложил прокурору города Светлане Кузнецовой встретиться, чтобы обсудить расширение полномочий главы аппарата администрации, вице-мэра Ильи Захарова. Соответствующее предложение содержится в ответе Ковальчика на вопрос прокуратуры, почему реальный круг обязанностей Захарова не соответствует Уставу города.

«С целью выработки мер по устранению сложившейся правовой неопределенности предлагаю провести рабочую встречу с вашим участием. Дата и время планируемого мероприятия будут согласованы дополнительно», — говорится в письме Ковальчика. На момент публикации получить комментарий представителя надзорного ведомства не удалось. Сам Захаров также был недоступен для разговора с корреспондентом.

В конце мая прокуратура направила письмо в адрес главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В письме сравниваются полномочия, которые должны быть у Захарова согласно Уставу города, с его фактическим кругом обязанностей. В прокуратуре отметили, что в должностной инструкции Захарова не перечислены полномочия, связанные с юридическим, информационным и финансовым обеспечением работы мэрии.