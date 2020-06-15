14 июня 2020
13 июня 2020

В работу вице-мэра Екатеринбурга вмешалась прокуратура. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов депутатам седьмого созыва Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, захаров илья
Илья Захаров работает в администрации Екатеринбурга с июня 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик предложил прокурору города Светлане Кузнецовой встретиться, чтобы обсудить расширение полномочий главы аппарата администрации, вице-мэра Ильи Захарова. Соответствующее предложение содержится в ответе Ковальчика на вопрос прокуратуры, почему реальный круг обязанностей Захарова не соответствует Уставу города.

«С целью выработки мер по устранению сложившейся правовой неопределенности предлагаю провести рабочую встречу с вашим участием. Дата и время планируемого мероприятия будут согласованы дополнительно», — говорится в письме Ковальчика. На момент публикации получить комментарий представителя надзорного ведомства не удалось. Сам Захаров также был недоступен для разговора с корреспондентом.

В конце мая прокуратура направила письмо в адрес главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В письме сравниваются полномочия, которые должны быть у Захарова согласно Уставу города, с его фактическим кругом обязанностей. В прокуратуре отметили, что в должностной инструкции Захарова не перечислены полномочия, связанные с юридическим, информационным и финансовым обеспечением работы мэрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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